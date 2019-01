Gestora espanhola deixa de ter participação qualificada na Impresa

A Azvalor Asset Management deixou de ter participação qualificada no capital da Impresa, depois de ter alienado ações a 21 de janeiro.

De acordo com um comunicado à CMVM, a gestora de ativos espanhola passou a deter 3.228.324 ações da Impresa. Em 15 de junho do ano passado tinha atingido uma posição de 2,293%, entrando na lista de acionistas com participação qualificada na companhia de media.

De acordo com o seu site, a Azvalor é uma boutique financeira independente, constituída por um grupo de investidores profissionais com experiência.