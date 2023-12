Global Media: Fundo de Garantia Salarial pode ser acionado, diz Governo

O Governo reagiu esta quinta-feira ao anúncio do Global Media Group, que informou que não vai pagar os salários de dezembro e que não adiantou um prazo para tal.





Na nota de imprensa enviada às redações, o Executivo frisa que, "no limite", o grupo - a que pertencem o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, TSF, entre outros órgãos de comunicação social – "pode desencadear os mecanismos necessários para que o Fundo de Garantia Salarial seja acionado".



O Fundo de Garantia Salarial (FGS) foi criado em 2001 para assegurar aos trabalhadores o pagamento de créditos resultantes do seu contrato de trabalho ou do despedimento.





No comunicado, o Governo deixa ainda claro que "cabia aos investidores estarem informados sobre as circunstâncias financeiras do grupo em que decidiram investir", pelo que "não é crível virem agora alegar desconhecimento".



Para o Ministério da Cultura "gera a maior das perplexidades que, após a entrada de um novo acionista num grupo económico, a qual foi acompanhada de declarações de investimento no jornalismo", se tenha "passado rapidamente para afirmações de sentido contrário".





Leia Também Global Media falha pagamento de salários de dezembro

Em audição no Parlamento na semana passada, a presidente da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), Helena Sousa, informou que pediu à Global Media informações sobre o World Opportunity Fund, que detém 50,25% do grupo.





Apesar de "o prazo de resposta a esta pergunta ainda [estar a] decorrer", e sem prejuízo desta resposta, esta quinta-feira o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, escreveu uma carta à ERC "indagando sobre as consequências da crise deste grupo de comunicação social para o pluralismo da informação em Portugal".





No comunicado, o ministério liderado por Pedro Adão e Silva rebate ainda as culpas atiradas pela administração da Global Media, que considera que uma das três razões para a situação financeira "extremamente grave" do grupo é o "inesperado recuo do Estado português no negócio já concluído" para a aquisição das participações do grupo na agência Lusa.





Leia Também Jornalistas já angariaram mais de 10 mil euros e ajudaram 37 precários do Global Media Group

O Governo salienta que o objetivo desta operação era estratégico e não para limpar a contabilidade da empresa e recorda que houve falta de acordo com a oposição.





"A operação tinha um propósito estratégico e, como é evidente, não podia ser encarada como a solução para problemas de tesouraria de curto prazo eventualmente enfrentados por um novo acionista", começa por contestar o Executivo.





Além disso, "como também é público, a inexistência de um compromisso político com o principal partido da oposição inviabilizou esta operação, que teria permitido que o serviço da Lusa passasse a ser disponibilizado gratuitamente a todos os órgãos de comunicação social", remata o Governo.



O Executivo "está, como lhe compete, a acompanhar a situação dos trabalhadores, através da Autoridade para as Condições do Trabalho, para garantir o cumprimento da legislação laboral", assegura o ministério liderado por Adão e Silva.



(Notícia atualizada às 20:55 horas).