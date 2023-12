comissão executiva do GMG, liderada por José Paulo Fafe, divulgou uma nota em que classifica de "insólito" o texto assinado na sexta-feira pelos acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira, no qual se demarcaram dos atrasos no pagamento de salários a trabalhadores do grupo de que fazem parte o JN, DN, TSF e O Jogo, assim como da situação financeira difícil em que se encontra todo este universo empresarial.



O Sindicato dos Jornalistas emitiu este sábado um comunicado sobre a situação no Global Media Group (GMG), manifestando "extrema preocupação" em relação "à troca de ameaças entre a comissão executiva e os acionistas " do grupo.Ontem, aAgora, o Sindicato dos Jornalistase "lamenta que os acionistas façam comunicados públicos a questionar as ações da comissão executiva, que nos parecem lesivas para os interesses do GMG e dos seus trabalhadores, em vez de tomar uma ação e fazer o mínimo que se exige neste momento - destituir José Paulo Fafe e a sua equipa da gestão do GMG, enquanto ainda existe GMG".No comunicado, o sindicato lamenta ainda que a comissão executiva esteja "mais preocupada em defender-se dos acionistas e em contra-atacar os acionistas do que em resolver os problemas financeiros que alega para o grupo, deixando os trabalhadores sem o subsídio de Natal, primeiro, e agora sem o vencimento do mês de dezembro"."É perturbadora a postura da comissão executiva liderada por José Paulo Fafe de", lê-se no comunicado, que sublinha que não está apenas em causa a sobrevivência da empresa, mas "a pluralidade e diversidade do jornalismo português"."Seria útil a comissão executiva explicar onde está o dinheiro, pois o grupo continua a trabalhar, a vender publicidade, a fazer contratos, a prestar serviços e a vender jornais todos os dias", refere. "As receitas estão a entrar, por isso urge explicar onde está o dinheiro e porque não chega aos trabalhadores nem aos vários fornecedores que quase todos os dias cortam serviços essenciais ao funcionamento dos vários jornais e empresas do GMG", acrescenta.Na mesma nota, opara travar esta comissão executiva, "em defesa de um dos mais importantes grupos de media em Portugal em nome da pluralidade e da diversidade do jornalismo de que o país não pode prescindir".