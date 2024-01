Luxemburgo e Espanha emitiram alertas sobre grupo que detém a Global Media

Leia Também Global Media Goup acumula dívidas ao Estado de 7,5 milhões

Apesar de ter sido liquidada e eliminada do registo comercial suíço a 25 de julho de 2022, a gestora de investimentos Union Capital Group, com sede em Genebra e especializada em mercados de capitais - responsável pelo fundo World Opportunity Fund, que passou a controlar a Global Media Group (GMG) em novembro -, continua a axercer a sua atividade através de filiais em todo o mundo, avança o Público esta quarta-feira., como a Comissão de Vigilância do Setor Financeiro (no Luxemburgo) a lançar em 2018 um alerta público internacional "sobre as atividades de uma entidade denominada United Capital Group", sublinhando tratar-se de uma entidade "desconhecida" sem "autorização para prestar serviços financeiros no Luxemburgo".Em 2022, a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNVM) de Espanha referenciou também a entidade, alertando que a mesma não está registada nem autorizada a "prestar serviços de investimento".Soma-se ainda o facto de o fundador deste grupo fundado em 2006 (o francês Clément Ducasse)É com Ducasse que José Paulo Fafe, atual CEO da GMG, lida diretamente e trata das questões relacionadas com o grupo que detém o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e O Jogo, entre outros. A sociedade que gere um capital de 34 mil milhões tornou-se entretanto num gigante aglomerado empresarial internacional, com o mesmo nome, que inclui também uma instituição bancária chamada Capital Union Bank (criada em 2013), com sede no paraíso fiscal das Bahamas.