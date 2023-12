Global Media suspende espaços de opinião na TSF

A partir desta sexta-feira não haverá espaços de opinião na TSF, apurou o Negócios. A decisão da administração do Global Media Group foi comunicada à redação nesta quinta-feira.A gestão liderada por José Paulo Fafe termina assim com vários programas históricos da rádio, como o "Bloco Central" – que era transmitido ao final da tarde de sexta-feira há mais de dez anos, contando, no seu formato atual, com a participação de Pedro Marques Lopes e Pedro Siza Vieira - e os espaços diários "Café Duplo" e "Não alinhados", que iam para o ar de manhã e ao final da tarde, respetivamente. O "Fórum TSF" escapa ao corte.Parte destes programas estavam em pausa da época natalícia, e em circunstâncias normais regressariam à antena da TSF em janeiro. Ficam suspensos pelo menos até que sejam nomeadas novas direções para substituir as que apresentaram a demissão na sequência do anúncio do corte de 150 a 200 pessoas, num programa de rescisões amigáveis ao qual se deverá seguir um despedimento coletivo.A decisão acontece na mesma semana em que um outro espaço de debate terminou, mas por vontade dos próprios intervenientes. O "Ministério do Futuro" contava semanalmente com a opinião da ex-ministra da Cultura Graça Fonseca, e de Miguel Poiares Maduro, ex-ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional. No final do programa transmitido na terça-feira explicaram que entendiam não estarem reunidas as condições para que pudessem continuar, com a ex-governante do executivo de António Costa a ir mais longe, dizendo que não quer "fazer parte do que está a acontecer" no Global Media Group.Os espaços de opinião são uma das marcas da identidade daquela rádio.O grupo dono da TSF, Jornal de Notícias, Diário de Notícas e Dinheiro Vivo, entre outros títulos, tem estado envolto em polémica devido ao programa de rescisões amigáveis de 150 a 200 pessoas que está em curso (e cujo prazo limite foi prolongado até ao dia 10 de janeiro), ao qual se seguirá um despedimento coletivo.A decisão acontece depois do World Opportunity Fund, um fundo registado nas Bahamas, ter tomado uma posição de controlo no grupo.O caso chegou ao parlamento, que já ouviu os representantes dos trabalhadores, do sindicato dos jornalistas e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e decidiu chamar também a ministra do Trabalho, o ministro da Cultura, as direções demissionárias do Jornal de Notícias, da TSF, do desportivo O Jogo e do Dinheiro Vivo, a administração do grupo, o antigo CEO Marco Galinha e o ex-diretor da TSF Domingos de Andrade.