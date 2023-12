Guerra de palavras entre os donos do JN, DN, TSF e O Jogo. Só falta dinheiro para pagar salários

A comissão executiva do Global Media Group (GMG), liderada por José Paulo Fafe, divulgou, este sábado, 30 de dezembro, uma nota em que classifica de "insólito" o texto assinado ontem pelos acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira, em que se demarcaram dos atrasos no pagamento de salários a trabalhadores do grupo de que fazem parte o JN, DN, TSF e O Jogo, assim como da situação financeira difícil em que se encontra todo este universo empresarial.





No comunicado da comissão executiva o GMG, a equipa de gestão do grupo afiança ter recebido um voto de confiança na última reunião de acionistas, a 15 de dezembro, garantindo estar a "envidar todos os esforços para dignificar e preservar os títulos do Global Media e os seus trabalhadores", e ter revelado o plano de reestruturação "a todos os seus acionistas", dos quais terá alegadamente recebido apoio.





E anunciou que vai avançar com uma auditoria a todas as operações e negócios, para apurar o que levou à atual situação financeira do grupo.

Na passada sexta-feira, os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira emitiram um comunicado em que afirmam que "existe uma situação de manifesto incumprimento por parte do World Opportunity Fund, Ltd., quanto a obrigações relevantes dos contratos e o cumprimento de outras responsabilidades".





Na íntegra, eis a nota da comissão executiva do GMG:





"Na sequência do insólito comunicado subscrito no dia de ontem pelos acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira, a Comissão Executiva do Global Media Group vê-se forçada a esclarecer junto o seguinte:

1. Ao longo dos dois meses e meio em que está em funções, esta Comissão Executiva, órgão esse em que o acionista Marco Galinha tem assento, não tem deixado de, pese todos os incumprimentos, envidar todos os esforços para dignificar e preservar os títulos do Global Media e os seus trabalhadores;2. Todas as decisões relevantes para o grupo, incluindo o plano de reestruturação, foram atempadamente apresentadas por esta Comissão Executiva ao Conselho de Administração, bem como, também, a todos os seus acionistas, tendo recebido deles, sem qualquer exceção, o seu pleno e inequívoco apoio;3. No decurso da última reunião de acionistas, realizada a 15 de Dezembro último, e após esta Comissão Executiva ter apresentado um ‘raio X’ da situação financeira do grupo, e exposto algumas situações e procedimentos detetados que nos suscitaram sérias dúvidas quanto à sua legalidade e transparência, aproveitámos para solicitar aos acionistas que fizessem algum esforço financeiro no sentido de minorar a difícil situação existente a nível financeiro, pedido esse que foi liminarmente rejeitado, não se mostrando qualquer um deles disponível para tal;4. No entanto, realce-se, no decurso da citada reunião, os acionistas decidiram transmitir a esta Comissão Executiva um voto de confiança e reafirmar o seu apoio ao plano de reestruturação em curso;5. As dificuldades financeiras existentes do grupo não são novas e a reestruturação aprovada e em curso é indispensável para a sobrevivência do grupo.6. Na sequência do comunicado acima referido, a Comissão Executiva decidiu realizar uma auditoria a todas as decisões, operações e negócios que conduziram o Global Media Group ao estado atual, não sendo de descurar uma posterior decisão em recorrer a outras instâncias, no sentido de apurar eventuais responsáveis por situações menos claras e que indiciam em alguns casos uma gestão, no mínimo, pouco transparente."