Global Media tem novo acionista. Arlindo Mendes Ferreira compra 10% da empresa

A Global Media Group passou a contar com um novo acionista, sabe o Negócios.A Mendes Ferreira Limitada adquiriu uma participação de 10% no capital do grupo liderado por Marco Galinha por 15 milhões de euros, apurou o Negócios.Assim, a operação avalia a dona do Diário de Notícias, Jornal de Notícias e TSF em 150 milhões de euros.A Mendes Ferreira Limitada é uma imobiliária das Caldas da Rainha que é detida por Arlindo Mendes Ferreira e pela sua mulher, Ana Maria Castanheira Tomás.