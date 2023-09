Dona do Diário de Notícias altera administração: Saem dois executivos e entram três

O conselho de administração do Global Media Group (GMG) foi alvo de mudanças, com a saída de dois membros do "board" e a entrada de três novos nomes, segundo o comunicado da dona do Diário de Notícias enviado à CMVM.



"O Global Media Group (GMG) informa que foram hoje nomeados como novos membros do conselho de administração José Paulo Tição de Freitas Fernandes Fafe, Diogo Risueño da Cruz Agostinho e Filipe Miguel de Cruz e Queirós Nascimento", pode ler-se no documento.





Estes novos membros juntam-se a Marco Galinha, presidente do conselho de administração (na foto), António Mendes Ferreira, Paulo César de Carvalho e Kevin Ho King Lun.



Em abril, o Negócios noticiou que António Mendes Ferreira, dono da United Resins, adquiriu uma participação de 10% no capital do grupo liderado por Marco Galinha por 1,5 milhões de euros.





Já Domingos Portela Andrade e a António Manuel Frade Saraiva cessam funções no órgão executivo.