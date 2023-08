Grupo Bel e Global Media colocam à venda 45,7% da Agência Lusa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Grupo Bel e a Global Media, liderados por Marco Galinha, puseram à venda as participações de 45,7% da Agência Lusa, que é controlada pelo Estado com uma posição maioritária de 50,4%.





A notícia é avançada pelo Jornal Económico, que explica que a Global Media (dona do Diário de Notícias, do Jornal de Notícias e da TSF) controla 23,35% da Agência Lusa, enquanto a Páginas Civilizadas, do Grupo Bel, detém 22,35%.





As duas participações deixaram de ser consideradas estratégicas pelo grupo liderado por Marco Galinha, que de acordo com o semanário já terá recebido manifestações de interesse.





A Agência Lusa faturou 17,4 milhões de euros no ano passado, e teve um resultado líquido de 109 mil euros. As contas englobam o montante pago pelo Estado pela prestação de serviço público.



A posição de 22,35% tinha sido vendida à Global Media pelo grupo Impresa, que detém a SIC e o Expresso, em 2021.