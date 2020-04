Governo remete medidas de apoio aos media para "breve"

O Ministério da Cultura ainda não finalizou o pacote de apoio aos meios de comunicação social, que foi anunciado há cerca de três semanas pela ministra Graça Fonseca.



Esta quarta-feira no parlamento, a ministra e o secretário de Estado do Cinema Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, remeteram a apresentação das medidas "para breve", admitindo que poderão avançar ainda esta semana. Os dois governantes foram ouvidos na Comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, a pedido do PS e do PAN.



Nuno Artur Silva referiu que está a ser preparada uma "medida de emergência" para os media, admitindo que "não tem sido fácil encontrar uma medida que seja imediata e transversal para toda a comunicação social".



Em resposta a uma questão do Bloco de Esquerda, que propôs um pacote de apoio para o setor de 15 milhões de euros, o secretário de Estado sublinhou que as medidas que estão a ser preparadas pelo Governo têm "um certo alinhamento com o que têm sido as posições de alguns países europeus".



O secretário de Estado reforçou, porém, que "tão ou mais importante do que a medida de emergência, é a medida para o dia seguinte, a medida para o relançamento da atividade", dando a entender que, além do pacote de apoio no âmbito da pandemia, estão a ser preparadas pelo Governo outras medidas de suporte aos media.



Essas medidas "mais finas e concretas" deverão ser reveladas "imediatamente a seguir, tendo em conta não a situação de emergência mas o futuro do setor", que segundo o governante "teve neste período uma aceleração do conjunto de problemas que já estavam levantados".





Em resposta a uma questão do CDS, a ministra da Cultura reforçou ainda que "este é o momento para discutir e repensar no que são as ajudas de Estado à comunicação social", que são proibidas no contexto da União Europeia. "Se não é neste momento que a Europa o faz, dificilmente outra altura será apropriada. A solução que temos de encontrar não pode violar a regra europeia, mas a coordenação no espaço europeu é importante para discutir esta questão", concluiu Graça Fonseca.



A ministra avançou ainda que o Governo está a ultimar medidas específicas não só para os media mas também para o setor dos livros.



"Desastre económico e social"



Questionada pelos deputados, Graça Fonseca afirmou ainda que o impacto económico da pandemia no setor da cultura ainda não está estimado, admitindo, ainda assim, que o surto está a causar um "desastre económico e social" em alguns territórios, cuja economia local depende de "um fortíssimo contributo de atividades culturais, como festivais ou bienais".