Grupo de empresários liderado por Diogo Freitas compra JN, O Jogo e a TSF. DN excluído

O grupo de quatro empresários encabeçado por Diogo Freitas, dono da fabricante das icónicas bolachas belgas, de Ponte de Lima, firmou a aquisição do JN, TSF, O Jogo, Volta ao Mundo, Evasões, Notícias Magazine, JN História e a Rádio Comercial dos Açores, deixando nas mãos dos acionista do Global Media Group o destino de outras marcas como o DN e o Açoriano Oriental, sabe o Negócios.





Também ao abrigo do memorando de entendimento assinado por Freitas e os seus três parceiros (duas empresas do Porto e uma de Lisboa), esta sexta-feira, 2 de fevereiro, com Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro, que, em conjunto, detêm 74,45% do Global Media Group (GMG), "está previsto o pagamento dos salários até ao dia 7 de fevereiro, estando a ser avaliados mecanismos para a regularização do subsídio de natal", avançam estes acionistas, em comunicado.





No documento, "os acionistas Marco Galinha, Kevin Ho, Mendes Ferreira e José Pedro Soeiro" começam por "reiterar que estão, no âmbito das suas responsabilidades, totalmente comprometidos com o futuro do Grupo Global Media".

"Neste sentido, após reunião com um consórcio de empresários representado por Diogo Freitas, foi acordado um princípio de entendimento com vista a encontrar uma solução que assegure os títulos do GMG e as condições de trabalho de todos os seus trabalhadores", avança.





Este "princípio de entendimento pretende salvaguardar, pelo consórcio, o presente e o futuro" de todos os títulos firmados pelo grupo de empresários liderado por Diogo Freitas, "e pelo GMG, das restantes marcas, numa parceria conjunta que envolve ambas as entidades", adianta, sem detalhar.





"Se analisarmos pelo potencial das marcas, do que achamos que conseguimos valorizar, com base no EBITDA que conseguimos fazer, [o negócio] não deve valer mais do que oito milhões de euros", afirmou Diogo Freitas, há três semanas, em declarações ao Negócios, tendo reconhecido, ainda assim, que "provavelmente isso não é um valor suficiente".

"Poderemos ir até um valor que faça sentido, mas precisamos de saber como estão as coisas", ressalvava o rosto do consórcio que chegou agora a acordo para a aquisição da maioria dos títulos do GMG

"Não vai ser por uma questão de dinheiro que vamos deixar de comprar, ainda que exista um limite", rematou, então, Diogo Freitas, dono da Officetotal Food Brands, empresa limiana que produz as bolachas da marca Saborosa, emprega 58 pessoas e fechou 2023 com uma faturação que ultrapassou os 14 milhões de euros, mais 22% do que no ano anterior.







