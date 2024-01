Títulos da Global Media: "Não devem valer mais do que 8 milhões de euros"

São quatro empresário, encabeçados pelo dono da marca Saborosa, de Viana do Castelo, e que estão disponíveis a adquirir os vários títulos da Global Media, excluindo o Diário de Notícias, para dar nova vida às marcas.O negócio a que se propõem, adianta Diogo Freitas, da Officetotal Food Brands e porta-voz do grupo, "não deve valer mais de oito milhões de euros", ainda assim, os quatro empresários - o próprio Diogo Freitas, de Viana do Castelo, dois empresários do Grande Porto e um de Lisboa - estão dispostos a negociar outro desenho nos termos da venda."Se analisarmos pelo potencial das marcas, do que achamos que conseguimos valorizar, com base no EBITDA que conseguimos fazer, não deve valer mais do que 8 milhões de euros", começa por dizer Diogo Freitas em declarações ao Negócios, reconhecendo, ainda assim, que "provavelmente isso não é um valor suficiente". "Poderemos ir até um valor que faça sentido, mas precisamos de saber como estão as coisas", defende.Para Diogo Freitas, "não vai ser por uma questão de dinheiro que vamos deixar de comprar, ainda que exista um limite" para este grupo de empresários fecharem um acordo de compra.O dono da Officetotal Food Brands adiantou ao Negócios que os restantes empresários estão ligados a áreas tão diversas como construção, distribuição, imobiliária e vinhos. O empresário da capital, explica ainda, atua na área da distribuição grossista.

No conjunto, assume, as empresas dos quatro empresários representam uma faturação conjunta de relevo. "A empresa mais pequena é a minha. No global, estamos a falar de empresas com uma faturação de 700 milhões de euros", explica.

e o o capital da Sociedade Notícias Direct. A TSF não está visada na proposta inicial, mas o grupo de empresários admite que possa ser encontrada uma solução, deixando de fora apenas o DN.





A proposta dos quatro empresários foi entregue esta sexta-feira aos atuais acionistas da Global Media - Marco Galinha, Kevin Ho e José Pedro Soeiro - e é válida por um período de cinco dias. O objetivo passa por adquirir os títulos Jornal de Notícias, O JogoJN História, Notícias Magazine, EvasõesVolta ao MundoPrevê a criação de uma nova sociedade para onde seriam transferidas as marcas, assim como os profissionais e os seus direitos e a cedência de parte do capital a uma cooperativa de jornalistas e demais trabalhadores, segundo a carta de intenção entregue aos acionistas.O objetivo é manter entre 200 a 250 profissionais, assegurando os direitos de antiguidade adquiridos pelos trabalhadores.Ao Negócios, Diogo Freitas explica que pretendem "uma empresa limpa" e a intenção é que o negócio decorra com rapidez. "Não queremos andar nesta novela. Esta novela já dura demasiado tempo, queremos que isto se resolva. As pessoas estão sem receber há bastante tempo e isto tem de se resolver", frisa o dono da marca Saborosa, conhecida pelas bolachas "belgas".Se for fechado um memorando de entendimento, adianta, o grupo de empresários está disposto a "pagar os salários" em atraso, sendo que o montante que tem vindo a ser publicamente referido oscila entre os dois e três milhões de euros.O gestor explica que existe disponibilidade para "pagar em cash uma empresa limpa" ou, em alternativa, assumir alguns passivos - além dos salários, algum tipo de pagamento a fornecedores e a dívida ao Estado -, sendo o valor deduzido ao total da aquisição.A proposta dos quatro empresários prevê ainda uma due dilligence de quatro semanas, após uma eventual assinatura de um memorando de entendimento, e o fecho da operação num prazo de seis semanas.