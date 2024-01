Patrão que quer comprar JN e O Jogo premeia trabalhadores com salário extra

Três semanas após ter saltado para a ribalta mediática, ao encabeçar um grupo de quatro empresários que fez uma proposta para a compra dos vários títulos do Global Media Group, excluindo o Diário de Notícias, Diogo Freitas anuncia agora que a sua empresa aumentou em 8% o salário mínimo, que já era superior ao nacional, e atribuiu aos seus 58 trabalhadores um prémio que pode ir até um salário extra.

"É com muito orgulho e satisfação que comunicamos que, com o objetivo constante de melhorar o bem-estar e qualidade de vida dos seus trabalhadores, a Officetotal Food Brands decidiu aumentar os salários em 7,89% fixando-se salário mínimo mensal praticado na empresa em 873,90 euros a partir do dia 1 de janeiro 2024", revela a empresa, esta terça-feira, 30 de janeiro, em comunicado.

"Este aumento generalizado eleva o salário médio anual praticado pela empresa para 14.491,45 euros, 6,87% acima do salário médio praticado no distrito de Viana do Castelo", realça. Soma-se também um aumento do subsídio de refeição de 5,5 para seis euros por dia de trabalho.

"Também foi atribuído um prémio a todos os colaboradores que atinge o equivalente a 100% do seu salário para trabalhadores com mais de dois anos de casa, 75% do seu salário para quem tem mais do que um ano de casa e 50% do seu salário para quem tem mais de seis meses de casa", avança a Officetotal Food Brands.

"Este investimento na melhoria das condições salariais dos trabalhadores vem de encontro a outras medidas que a empresa tem vindo a tomar com o objetivo de melhorar as condições de vida dos seus trabalhadores que já têm à sua disposição um ginásio totalmente equipado, de utilização gratuita, bem como um seguro de saúde após o primeiro ano de trabalho", elenca a empresa, que fechou 2023 com uma faturação que ultrapassou os 14 milhões de euros, mais 22% do que no ano anterior.

"Desde 2015, ano da instalação da primeira linha de produção, até ao presente ano, a faturação da empresa aumentou mais de 8,2 vezes", enfatiza a empresa de Ponte de Lima, salientando que "este aumento de vendas tem sido feito de forma sustentada, com um nível de investimento constante, que este ano atingiu um acumulado de mais de 8,7 milhões de euros em oito anos, mas mantendo a dívida bancária abaixo dos 6% do volume de vendas e 40% do EBITDA".

Há oito anos a combinar a importação e representação de marcas internacionais com a atividade produtiva no setor das bolachas, assim como na pastelaria industrial com a marca Autora, a Officetotal Food Brands é um dos principais operadores de bolachas e bolos em Portugal – afiança que, em termos de quota no mercado nacional, é a quarta maior em bolachas e a terceira em bolos.