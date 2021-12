Impresa vende 22% da Lusa por 1,25 milhões a empresa de Marco Galinha

O grupo Impresa, dono da SIC e do Expresso, vendeu uma participação de 22,35% que detinha na agência Lusa, por 1,25 milhões de euros. O comprador é uma empresa de Marco Galinha, que já tem presença noutros grupos de media, incluindo a Global Media."A Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. informa que celebrou, nesta data, com a Páginas Civilizadas, LDA. o contrato de compra e venda definitivo" de 476.064 ações, representativas de 22,35% do capital social da Lusa - Agência de Notícias de Portugal, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Com cada ação a um valor nominal de 2,50 euros, o negócio foi feito a um preço total de 1,25 milhões de euros. Decorrente do valor de alienação, "a Impresa incorreu em perdas, tendo, em consequência, registado imparidades ainda nas contas de 2020 no montante de 24.925 euros".A Páginas Civilizadas é a empresa através da qual fundador do grupo Bel, Marco Galinha, é acionista Global Media (dona do Diário de Notícias, o Jornal de Notícias ou a TSF), com 29,75% do capital. O empresário já tinha celebrado outro contrato este ano com a Impresa, de compra da participação da Vasp.A venda concretiza um plano que a Impresa já tinha, em linha com a reorganização do negócio para focar no core. "Esta alienação foi realizada no âmbito da concretização do Plano Estratégico para triénio 2020-2022, e do reposicionamento da atividade da Impresa, com um enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital", acrescenta a empresa.