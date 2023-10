Governo estuda pagar milhões à Global Media

Leia Também Governo equaciona compra de participações de Marco Galinha na Lusa

O Governo está a estudar a aquisição das participações da Global Media (23,36%) e do Grupo Bel (22,35%), ambos liderados por Marco Galinha, na agência Lusa. Se avançar, o negócio permitirá à dona do JN, DN e TSF en- caixar milhões de euros e, ao mesmo tempo, que o Estado passe a controlar 95,86% da agência de notícias.Recorde-se que, em agosto, o empresário Marco Galinha confirmou a venda de parte da Global Media ao fundo suíço Union Capital Group e que a sua participação na Lusa deixava de ter "interesse estratégico".A decisão surge cerca de um ano e meio depois de ter adquirido à Impresa a participação de 22,35% na Lusa, por 1,25 milhões de euros, ficando com 45,7% da agência.