JB Capital: Investigação da ERC pode levar Prisa a procurar novos investidores para a Media Capital

O atual processo de contraordenação aberto pela ERC (Entidade Reguladora da Comunicação) contra a espanhola Prisa e Mário Ferreira, dono da Pluris, poderá levar o operador espanhol a procurar um novo investidor, de acordo com uma nota publicada nesta segunda-feira pela JBCapital.Caso a investigação resulte em coimas, será "negativo" para a Prisa - que ainda não recebeu os 36,8 milhões de euros pelos 64,5% da Media Capital, como lembra a nota - podendo "procurar um novo investidor para esta alienação", segundo os analistas do banco de investimento.Neste cenário, "este conjunto de notícias representa um ponto positivo para a Cofina, com a sua ambição de se tornar o maior 'player' do setor em Portugal ainda em cima da mesa". "De facto, a Cofina continua no seu lugar e aguarda pela aprovação do auditor. Portanto,

Na semana passada, a ERC abriu um processo de contraordenação contra a Prisa e Mário Ferreira por considerar que há provas suficientes de que houve alteração do poder na Media Capital sem que para isso tenha dado autorização.



A ERC justifica a decisão com o facto de existirem "fortes indícios da ocorrência de uma alteração não autorizada de domínio sobre os operadores de rádio e de televisão a operar sob licença que compõem o universo da Media Capital".



Em última instância, este processo poderá originar a nulidade do negócio, adianta o regulador.