Triun afinal detém 23% da Media Capital

O grupo Triun, que investe em imobiliário e agricultura e é presidido por Paulo Gaspar, filho de Avelino Gaspar, presidente da Lusiaves, detém uma participação de 23% no capital social da Media Capital, indicou esta segunda-feira a dona da TVI em comunicado enviado à CMVM.A posição do grupo liderado por Paulo Gaspar é, assim, superior aos 20% que anteriormente tinha anunciado ter acordado adquirir à Prisa.A Prisa anunciou a 4 de setembro ter acordado a venda da totalidade da sua participação de 64,47% na Media Capital, dona de meios como a TVI e a Rádio Comercial, a "um conjunto de investidores", por 36,85 milhões de euros.O maior investidor é o grupo Triun, que passa a deter uma posição apenas inferior aos 30,22% detidos pelo empresário Mário Ferreira, que adquiriu as ações da Media Capital em maio.Entre os restantes investidores contam-se a CIN, com 8% através da Zenithodyssey, sociedade que o grupo de tintas detém a 50%.No lote de novos acionistas contam-se os músicos Pedro Abrunhosa e Tony Carreira, a apresentadora Cristina Ferreira e vários empresários sediados em Braga.O NCG Banco tem 5,05%, sendo que o capital disperso em bolsa ('free-float') é de 0,26%.Entretanto, a CMVM decidiu que Mário Ferreira tem de lançar uma OPA sobre a Media Capital por ter existido concertação entre a sua sociedade, a Pluris Investimentos, e a Prisa. O empresário e a Prisa têm até esta semana para contestar esta decisão do regulador.Também a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu abrir um processo de contraordenação contra a Vertix/Prisa e a Pluris/Mário Fereira, envolvendo a Media Capital, dona da TVI.

A ERC justifica a decisão com o facto de existirem "fortes indícios da ocorrência de uma alteração não autorizada de domínio sobre os operadores de rádio e de televisão a operar sob licença que compõem o universo da Media Capital".