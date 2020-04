Mário Ferreira e Prisa têm memorando de entendimento para a TVI

O empresário Mário Ferreira já assinou com a Prisa um memorando de entendimento para negociar a compra da TVI, sabe o Negócios. As duas partes, contactadas, optaram por não prestar esclarecimentos. "Não tenho nada a comentar", declarou Mário Ferreira. Um registo idêntico foi obtido junto do departamento de comunicação da estação de Queluz: "a Prisa não tem comentários a fazer sobre o tema".



A informação de que o patrão da Douro Azul está a negociar a compra da TVI com o grupo espanhol Prisa foi avançada esta sexta-feira, 24 de abril, pelo Jornal Económico.





A 15 de abril, a Media Capital divulgou um comunicado onde deu conta da entrada de dois novos administradores, sendo um deles Manuel Alves Monteiro. O atual presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Analistas é também vogal do conselho de administração da CIN e da Mystic Invest, cujo capital é maioritariamente detido pelo empresário Mário Ferreira.