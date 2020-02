Mário Ferreira vai investir 20 milhões no aumento de capital da Cofina

A entrada do dono da Douro Azul na Cofina vai implicar a diluição de quatro dos acionistas de referência da empresa de media. Só Paulo Fernandes vai reforçar.

Mário Ferreira vai participar no aumento de capital da Cofina com um investimento máximo de 20 milhões de euros, que vai permitir ao dono da empresa de cruzeiros Douro Azul tornar-se no segundo maior acionista da empresa que controla o Jornal de Negócios.





De acordo com o prospeto do aumento de capital da Cofina, Mário Ferreira tem um acordo com atuais acionistas da cotada para lhes comprar direitos de subscrição que lhe permitam adquirir um máximo de 44.444.444 novas ações da Cofina.