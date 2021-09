Media Capital prepara venda de rádios a ingleses

O grupo está a negociar com os ingleses da Absolute Radio a venda das cinco rádios que possui. As conversações estão bem encaminhadas e o desfecho poderá ser anunciado em breve. É expectável que a Media Capital encaixe 50 milhões de euros com esta transação.

