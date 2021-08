Novo serviço de “streaming” SkyShowtime chega a Portugal em 2022

Portugal é um dos 20 mercados europeus que vai receber em 2022 o serviço de "streaming" que junta duas gigantes da indústria de media, a Comcast e a ViacomCBS. Num anúncio feito esta quarta-feira, as empresas anunciaram o plano de expansão europeia do SkyShowtime, que contará com conteúdos da britânica Sky, da NBCUniversal ou do canal Showtime, entre outros.De acordo com o anúncio, esta parceria entre as duas gigantes fará com que o serviço chegue a 20 mercados na Europa, num potencial para chegar a 90 milhões de lares: além de Portugal, também países como Espanha, Croácia, Bulgária, Suécia, Finlândia ou a Polónia estão nesta lista.As duas empresas explicam que o lançamento é esperado no próximo ano, mas que ainda está "sujeito a aprovação regulatória". O serviço contará com 10 mil horas de conteúdos, que incluirão várias categorias e públicos, desde conteúdos infantis, séries, filmes ou documentários."Com o lançamento do SkyShowtime estamos bem posicionados para utilizar o nosso motor de conteúdos global para criar uma oferta de "streaming" apelativa, de forma rápida e com escala, com uma estratégia de investimento gradual", comentou Raffaele Annecchino, presidente e CEO da ViacomCBS. A empresa aponta que este serviço servirá de complemento à parceria recém-anunciada da Paramount+ com a Sky em mercados como o Reino Unido, Itália e Alemanha.Já Dana Strong, responsável da Sky, nota que esta aposta no "streaming" combinará "os melhores conteúdos dos Estados Unidos e Europa".O Showtime é responsável por conteúdos como a série "Billions", o drama "Homeland" ou ainda a série "Shameless". Neste novo serviço de "streaming" estarão disponíveis títulos também do Peacock, a aposta da NBC no streaming, lançado no ano passado com conteúdos dos canais da cadeia de televisão norte-americana.