Netflix aumenta preços em Portugal a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira, a Netflix tem novos preços em Portugal. O serviço de streaming aumentou os preços das mensalidades de dois dos planos que disponibiliza no mercado nacional: o plano Standard passa dos 10,99 euros para 11,99 euros; já o plano Premium, o mais dispendioso, sobe dois euros, passando a custar 15,99 euros.O plano base é o único que mantém o preço: com uma resolução de 480p, a mais baixa entre os três planos, continuará a custar 7,99 euros por mês. As alterações ao preçário já estão disponíveis no site da empresa em Portugal. Os aumentos vão estender-se aos subscritores atuais nas próximas semanas, explica a Netflix, e a todos os novos subscritores imediatamente. "Os subscritores atuais serão notificados por e-mail e através da aplicação da Netflix um mês antes de os novos preços lhes serem aplicados. O calendário exato dependerá do ciclo de faturação específico de cada subscritor", é detalhado."Continuamos a investir em grandes histórias de Portugal e de todo o mundo para proporcionar o melhor entretenimento a todos os nossos espectadores - independentemente da idade, género, etnia, crenças ou estado de espírito. As nossas alterações de preços refletem esta abordagem. Oferecemos uma gama de planos para que as pessoas possam escolher aquele que melhor lhes convém, assegurando que o maior número possível de pessoas possa desfrutar do nosso conteúdo", indica um porta-voz da Netflix.A empresa indica que esta subida de preços tem como intuito "refletir melhorias" no catálogo de filmes e séries e também "na qualidade" do serviço. Em comunicado, a empresa destaca que tem investido em conteúdo, dando como exemplo o anúncio da série "Glória", que será a primeira série original da Netflix em Portugal, com produção da SP Televisão e RTP. Na mesma nota, acrescenta os "talentos portugueses" nas séries de ficção, referindo nomes como Pêpê Rapazote, Nuno Lopes, Diogo Morgado ou Alba Baptista.Na mesma nota, a empresa refere alguns pontos da relação com Portugal, como o concurso em parceria com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em abril de 2020, onde foi dada oportunidade a autores e argumentistas nacionais para apresentarem trabalhos. Já este ano, foi lançada em conjunto com a Academia Portuguesa do Cinema a convocatória "aberta para trazer maior visibilidade ao talento de mulheres realizadoras, guionistas ou produtoras em Portugal."