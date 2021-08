Fazer crescer o catálogo é a justificação apontada pelas empresas de streaming para subir preços

Leia Também Netflix continua a liderar streaming em Portugal, com Prime Video já a morder os calcanhares

O mercado de streaming continua a mexer em Portugal - não só em número de ‘players’, mas também em alterações nas mensalidades. Esta semana, foi a vez de a Netflix anunciar a subida de preços do serviço , mantendo apenas o plano base com a mesma mensalidade, fixa nos 7,99 euros. A mexida no preçário no mercado nacional acompanha, assim, a atualização de preços que já tinha sido feita no mercado dos Estados Unidos, em outubro de 2020, com ajustes semelhantes.Antes de mexer nos preços em Portugal, já o serviço norte-americano tinha feito uma atualização à faixa de preços na Europa em abril, a começar com mudanças na Alemanha, Áustria e na Suíça. Na Alemanha, os preços variam entre os 7,99 euros para o plano base e 17,99 para o plano mais caro, que dá acesso a imagem 4K e a visualização em mais ecrãs em simultâneo.A subida de preços, que arrancou a 12 de agosto, foi justificada como "uma forma de refletir melhorias" no catálogo.Antes da Netflix, já a Disney+, que chegou a Portugal em setembro de 2020, tinha subido os preços. Em fevereiro, ao incluir no mercado português a marca Star, que agrega conteúdos do canal FX ou do estúdio 20th Century, a Disney fez subir os preços. Desta forma, a mensalidade custa desde 23 de fevereiro mais dois euros, nos 8,99 euros. Também aqui a aposta nos conteúdos foi apontada como a justificação para a subida de preços.A introdução da marca foi feita em simultâneo no Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Como é habitual, os conteúdos Star variam consoante o país, à semelhança dos restantes serviços de streaming.É a empresa de streaming de vídeo que está há mais tempo em Portugal, desde 2015. É também aquela que tem a maior quota de mercado em Portugal - segundo dados da plataforma JustWatch, no segundo trimestre detinha 25% do mercado. Os preços variam entre os 7,99 e 15,99 euros. Se durante anos havia um período experimental, com a duração de 30 dias, a empresa pôs ponto final no ano passado a esse período de teste.Este serviço de streaming começa a morder os calcanhares à Netflix em Portugal, detendo já 23% do mercado. Na análise da JustWatch, o serviço da Amazon conseguiu aumentar a quota de mercado no segundo trimestre, após a queda sentida nos primeiros três meses do ano.Este serviço, que está disponível em Portugal desde 2016, tem uma mensalidade de 3,99 euros ou 36 euros no caso da subscrição anual. É possível aceder a um período de teste de 30 dias.Está presente em Portugal desde o ano passado e tem mais conteúdos desde fevereiro, ao introduzir a marca Star. Custa 8,99 euros mensais ou, no caso da subscrição anual, 89,99 euros. Em Portugal, tem uma quota de mercado de 17%. Os dados da JustWatch apontam para alguma estabilização na quota de mercado do Disney+ no segundo trimestre, após a subida registada nos primeiros meses do ano.Este serviço, que conta com os exclusivos do canal norte-americano HBO, custa 4,99 euros por mês em Portugal. Tem um catálogo de 5.500 episódios de séries, filmes e documentários. Não é disponibilizado período experimental. Em Portugal, tem uma quota de 17%.Em dezembro, foi anunciada a transição da HBO Portugal para o serviço HBO Max, algures ao longo deste ano. O anúncio foi feito por Andy Forssell, diretor-geral do conglomerado WarnerMedia, na Web Summit no ano passado. A transição acompanhará o lançamento da HBO Max em vários mercados, depois do lançamento nos EUA em maio de 2020.O serviço de streaming da Apple detém 3% do mercado em Portugal. Os originais da Apple, como a série "Ted Lasso", são disponibilizados neste serviço de streaming. A empresa aposta numa venda cruzada, já que ao comprar um produto Apple é possível ter acesso a três meses gratuitos do serviço. Tem um custo de 4,99 euros por mês (existe ainda um período experimental de 7 dias).Há ainda mais opções de serviços de streaming por cá, como a Opto, o serviço de streaming da SIC, com uma subscrição mensal de 3,99 euros ou 39,99 na subscrição anual. O Nos Play é outro exemplo, com um preço fixo de 7,50 euros por mês. Segundo a JustWatch, o grupo de outros serviços de streaming representa 11% do mercado em Portugal.