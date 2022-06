Pedro Morais Leitão nomeado CEO da dona da TVI

que desempenha o cargo de CEO interino desde novembro de 2020. tal como avançou o Negócios

Em comunicado, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI informa que o conselho de administração deliberou aceitar o pedido de renúncia ao cargo de administrador-delegado da sociedade apresentado por Luís Cunha Velho e aprovou designar, por cooptação, Pedro Morais Leitão para o seu lugar para o mandato em curso de 2020-2022.



Pedro Morais Leitão, que vem da Prio, regressa assim ao Grupo Media Capital, onde já desempenhou funções de administrador da Media Capital Multimédia e foi responsável pela fundação do portal IOL."O conselho de administração agradece a Luís Cunha Velho todo o empenho e dedicação demonstrados no exercício do cargo e deseja ao novo CEO do Grupo os maiores sucessos", diz o grupo no mesmo comunicado.