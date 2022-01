Pedro Morais Leitão deverá ser o novo CEO da Media Capital

administrador da Media Capital Multimédia e foi responsável pela fundação do portal IOL.



a uma queixa feita por um dos sócios da empresa onde era administrador, a Garantia Seguro.



A alteração nos órgãos sociais da Media Capital deverá culminar também em mexidas em alguns cargos intermédios das estações televisivas TVI e CNN Portugal.



CEO interino há mais de um ano

Luís Cunha Velho, que foi diretor-geral da TVI e que colaborava como assessor do Conselho de Administração da Media Capital, assumiu a presidência executiva do grupo, como interino, em novembro de 2020.



Na altura, em comunicado enviado à CMVM, a dona da TVI e CNN Portugal explicava que o cargo seria exercido por Luís Cunha Velho "transitoriamente", de forma a dar "tempo para que a nova estrutura acionista proceda à escolha de uma solução de gestão executiva definitiva".



A alteração foi desencadeada pela saída da Prisa da Media Capital e consequente entrada do empresário Mário Ferreira, através da Pluris Investments,como maior acionista.



(Notícia atualizada às 13:07 após o Negócios apurar que as negociações para o regresso de Pedro Morais Leitão ainda estão a decorrer)

O gestor Pedro Morais Leitão deverá ser nomeado como novo presidente executivo do Grupo Media Capital, substituindo no cargo Luís Cunha Velho, que desempenha o cargo de CEO interino desde novembro de 2020.As mudanças nos órgãos sociais da empresa dona da TVI e CNN Portugal deverá ser comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em breve, segundo informação recolhida pelo Negócios.Pedro Morais Leitão, que desempenha atualmente o cargo de CEO da Prio, deverá regressar assim à Media Capital, onde desempenhou funções deÉ licenciado em Gestão pela Universidade Católica e detém um mestrado em Gestão pela Northwestern University, tendo passado por empresas como a consultora McKinsey, a Sonae Distribuição ou a LeYa.Em 2010, Pedro Morais Leitão viu-se também envolvido numa polémica em Angola que culminou na sua detenção. O gestor português esteve detido várias semanas devido