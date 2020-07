CEO e chairman da Impresa abdicam de bónus de mais de 70.000 euros devido à covid-19  

O presidente do conselho de administração da Impresa, Francisco Pinto Balsemão, e o administrador delegado, o filho Francisco Pedro Pinto Balsemão, abdicaram das respetivas remunerações variáveis relativas ao ano de 2019, tendo em conta o contexto de pandemia que o país está a atravessar.

Na reunião realizada esta segunda-feira, 22 de junho, foi aprovada a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Impresa. "Após a votação, tanto o Presidente do Conselho de Administração como o Administrador Delegado, considerando a situação atual do país, resultante da pandemia do Covid-19, declararam renunciar ao recebimento da remuneração variável", lê-se no comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A tabela atribuía um total de 71.400 euros em remuneração variável a ambos, 11.400 euros que cabiam ao presidente do conselho de administração e pai, Francisco Pinto Balsemão, e 60.000 euros que estavam previstos para o administrador delegado e filho, Francisco Pedro Pinto Balsemão.

De acordo com a mesma tabela, o administrador delegado recebe uma componente fixa de 280.000 euros, enquanto o presidente tem direito a 106.400 euros.

Na mesma reunião, foi aprovada a proposta de aquisição pela Sociedade, ou por quaisquer Sociedades dependentes, atuais ou futuras, de ações próprias, até ao limite correspondente a 5% do capital social da Sociedade, incluindo direitos à sua aquisição ou atribuição sujeita a decisão do Conselho de Administração da Sociedade.