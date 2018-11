RTP já enviou pedidos de autorização de novas contratações ao Governo

"O processo conducente à constituição da nova equipa da direcção de informação da RTP está a seguir os trâmites legais. A RTP já enviou os pedidos de autorização formal aos membros do Governo", afirmou a mesma fonte, quando instada a comentar o facto de o Ministério da Cultura não ter ainda recebido o pedido de autorização.

Anteriormente, contactada pela Lusa, fonte oficial da tutela afirmou que "o Ministério da Cultura não foi consultado antes do anúncio público da contratação de pessoas externas ao universo RTP para a nova direcção de informação".

Além disso, "à data de hoje, ainda não deu entrada qualquer pedido de autorização prévia relativo a esta matéria", afirmou a mesma fonte oficial do ministério tutelado por Graça Fonseca.

De acordo com informação a que a Lusa teve acesso, o Ministério da Cultura enviou uma carta na quarta-feira ao presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, a dizer que estava a aguardar a recepção do pedido de autorização para estas contratações.

Na próxima semana, a ministra da Cultura vai receber os representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, como também dos precários, estando já agendadas duas audiências.