RTP quer vender seis edifícios e terrenos

A RTP voltou a estabelecer como um dos seus objetivos para este ano a venda de algum do seu património imobiliário.



De acordo com o Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para este ano, a que o

teve acesso, há sete imóveis "passíveis de alienação", desde que "autorizado pelo Governo", no caso, a tutela, ou seja, o Ministério da Cultura e o das Finanças: o Centro Regional dos Açores (Rua Ernesto de Castro), um terreno de Portalegre (Ribeira de Nisa), a delegação de Viana do Castelo, o Estúdio da Abrunheira (Sintra), o retransmissor de Azurara (Vila do Conde), a Estação Emissora de Chaves e o Centro Regional Comum de Faro (terreno).

Refira-se, no entanto, que, em novembro, a Câmara de Viana do Castelo chegou a acordo com a empresa pública de rádio e televisão para a compra da delegação local, por 242 mil euros.Leia mais aqui