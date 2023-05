RTP vê lucro encolher 22% em 2022 para 767 mil euros

A RTP registou 767 mil euros de lucro no ano passado, uma quebra de 22,1% face aos 985 mil euros alcançados em 2021, indicou esta terça-feira, em comunicado, a estação pública de televisão.A administração destaca que o grupo RTP somou o 13.º ano consecutivo com resultados positivos.As receitas totais cresceram 3,3%, para 230,6 milhões de euros, tendo as receitas comerciais aumentado 9,3% e o valor recebido pela contribuição para o audiovisual subido 1,9%.Já os gastos e perdas cifraram-se em 217,8 milhões de euros, mais 4,2% do que em 2021, devido sobretudo ao aumento de sete milhões de euros de custo de grelha - que a empresa justifica com os direitos de transmissão do Mundial de Futebol 2022 - e por um aumento dos custos com pessoal e fornecimentos e serviços externos, tendo estes últimos sido penalizados pelo aumento dos custos energéticos.Os resultados operacionais (EBITDA) atingiram os 12,8 milhões de euros.A empresa sublinha que "os resultados superaram o orçamento e ficaram acima das expetativas negativas decorrentes da guerra da Ucrânia, evolução negativa da taxa de inflação, aumento do custo de energia e das taxas de juro e clima generalizado de incerteza".O investimento realizado foi de quatro milhões de euros, pouco mais de metade dos sete milhões orçamentados, "devido a limitações de disponibilidade de equipamentos e tempos de entrega e necessidade de rever procedimentos de compra".Por último, o endividamento bancário diminuiu 7,4 milhões para os 84,8 milhões de euros, tendo o capital próprio sido reforçado em 5,4 milhões de euros.