Saiba quais as notícias mais lidas no Negócios em 2023

A diversidade de temas é a nota dominante na lista das notícias mais lidas pelos leitores do Negócios no ano passado.



Estávamos em fevereiro quando o Governo apresentou as principais linhas do programa Mais Habitação. E uma das medidas previstas - o arrendamento coercivo de imóveis vazios - centrou as atenções. Foi exatamente essa a notícia mais lida no Negócios em 2023.





Se a "campeã" surgiu cedo no ano, a segunda notícia mais lida foi publicada no último dia útil de 2023. Em causa estava oe o despedimento dos seus trabalhadores. A fechar o pódio aparece outra empresa em colapso, neste caso a Na quarta posição surge o primeiro grande negócio imobiliário do ano, com a compra pela Em quinto lugar é a vez de uma notícia sobre apoios do Estado à eficiência energética Segue-se nas preferências dos leitores uma notícia sobreLogo abaixo, é a vez de um trabalho sobre osEntre as notícias mais lidas no ano passado contam-se ainda mais uma falência, neste caso de uma produtora de maçãs , a possibilidade da reforma parcial antes dos 66 anos e ainda o valor que deverá ter o incentivo ao abate de veículos com mais de 16 anos , medida aprovada no Orçamento do Estado para 2024.