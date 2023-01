Norte-americanos pagam 150 milhões por 50 supermercados em Portugal

Leia Também Alemã Trei quer vender até agosto 50 imóveis de logística por 150 milhões

Os norte-americanos da LCN Capital Partners vão comprar o "Project Amália", o maior portefólio de supermercados do país, avança esta quarta-feira o Eco . O negócio terá sido fechado ainda este mês com a empresa alemã Trei, do Grupo Tengelmann, por cerca de 150 milhões de euros.Com esta operação, o fundo de "private equity" norte-americano passa a deter um portefólio de 50 supermercados, numa área total de 68.196 metros quadrados. Desses, 44 são lojas Pingo Doce (11 na Área Metropolitana de Lisboa, nove no Porto, sete em Faro e 17 noutras localizações), com uma média de 1.400 metros quadrados e uma renda conjunta de 8,1 milhões de euros.Além disso, essa carteira de ativos inclui ainda um Continente em Setúbal, um Mini Preço em Braga, um terreno de 9.700 metros quadrados no Porto, uma loja em Aveiro e um outro ativo em Setúbal.Ao todo, houve cerca de 15 interessados no negócios, todos fundos internacionais, no "Project Amália", que promete "rentabilidade excecional", com um prazo médio de arrendamento de 16 anos.