SIC lança novo serviço de streaming

O novo serviço, denominado OPTO SIC, vai estar disponível a partir de novembro. No entanto, a partir de amanhã será possível fazer já uma pré-inscrição, sublinha o canal do grupo Impresa em comunicado.





A plataforma OPTO SIC terá duas versões: uma versão gratuita "com um catálogo contendo centenas de séries, documentários, novelas, sketches e outros formatos", e uma versão "premium", que acrescenta à versão base conteúdos exclusivos e "a possibilidade de ver episódios de novelas que passam na antena na SIC 24h antes da sua emissão, ‘catchup’ de 30 dias SIC generalista e dois noticiários diários com a possibilidade de escolher entre a duração de 10, 15 ou 20 minutos", detalha a SIC.



A versão premium terá uma mensalidade de 3,99 euros ou de 39,99 euros no caso do plano anual.





Além disso, a plataforma vai ter um plano específico para quem subscrever a partir do estrangeiro. "A experiência de utilização e de navegação será ao nível das de plataformas internacionais que já existem no nosso país. Mas ao contrário desses serviços de streaming, ao optar-se pela SIC, opta-se por Portugal e pela portugalidade", sublinhou o presidente executivo da Impresa, Francisco Pedro Balsemão.





Nas primeiras semanas após o lançamento do serviço, o OPTO SIC terá, em exclusivo, "Esperança", uma nova série cómica de César Mourão, bem como duas séries dramáticas; "A Generala" e o "O Clube". E terá também um documentário de Sofia Pinto Coelho, bem como conteúdos informativos apresentados por Clara de Sousa e episódios novos de "Mundo à Vista", detalha a SIC no mesmo comunicado.





No dia do seu 28.º aniversário, a SIC prometeu ainda avançar com mais novidades nas próximas semanas, entre as quais o lançamento de um projeto que será lançado na área de e-sports.