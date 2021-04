Sport TV teve prejuízos de 5,7 milhões

A Sport TV teve, no ano passado, prejuízos de 5,69 milhões de euros, um agravamento de 59% face ao ano anterior. Em 2019, as perdas da empresa de canais desportivos tinham sido de 3,57 milhões de euros.



Os valores estão inscritos no relatório e contas da Nos referente a 2020, ano em que a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida registou uma imparidade que levou a que o valor do investimento na Sport TV na Nos ficasse

