"Top Gun" já ganha 124 milhões em bilheteira. É a melhor estreia de sempre para Tom Cruise

"Top Gun: Maverick" é a sequela que faz regressar Tom Cruise ao papel de Maverick e é já uma dos maiores sucessos de bilheteira desde o início da pandemia. A estimativa de venda de bilhetes no valor de 124 milhões de euros, anunciada pela Paramount Pictures, bate as expetativas, sendo a melhor estreia de sempre de um filme de Tom Cruise.

A nível global, "Spider-Man: No Way Home" mantém-se na liderança, tendo gerado 260 milhões de euros, seguido de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que vendeu 187 milhões de euros em bilhetes e do Batman, com 134 milhões.Produzido pela Paramount Global e pela Skydance Media, estará a beneficiar da nostalgia dos espectadores, bem como do fim de semana prolongado por causa do feriado norte-americano Memorial Day.