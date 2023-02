Trabalhadores da TSF em protesto junto à sede da Global Media

Leia Também Global Media diz que custos de operação agravaram-se com a guerra e subida de preços

Os trabalhadores da TSF vão concentrar-se, na próxima quinta-feira, junto ao Edifício H do Complexo Empresarial das Torres de Lisboa, onde se situa a sede da Global Media, que detém a publicação, apurou o Negócios.O protesto foi convocado perante a ausência de resposta à proposta de ajustes salariais para todos os trabalhadores da TSF em 2023, entregue na reunião do passado dia 16 de Fevereiro, com o CEO do grupo, Marco Galinha, e respetiva administração.A concentração acontece cerca de um mês depois da saída de Guilherme Pinheiro do cargo de CFO da Global Media e após ter também sido noticiado que alguns trabalhadores do Diário de Notícias, outra das publicações do grupo, tinham sido convidados a rescindir com a empresa.No início de fevereiro, também os trabalhadores da SIC realizaram um protesto um protesto silencioso nas instalações da empresa, por considerarem "injustos e insuficientes os aumentos salariais propostos" pela administração para 2023, reivindicando "aumentos salariais generalizados" no segundo semestre do ano.