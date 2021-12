"Venture capital" portuguesa compra quase 90% da Euronews

MGN (Media Globe Networks), do multimilionário egípcio Naguib Sawiris, anunciou esta sexta-feira o canal televisivo europeu em comunicado A Euronews, que espera reduzir os prejuízos para metade no próximo ano e atingir o "break-even" em 2023, anunciou também alterações no governo societário, extinguindo o Conselho de Supervisão e passando a ter um Conselho de Administração que será presidido por Michael Peters, que ocupava o cargo de CEO desde 2011.

A aquisição, cujo valor não foi revelado, deverá estar concluída no primeiro trimestre do próximo ano, indica a estação televisiva, desde que reunidas as condições estabelecidas entre as partes e as necessárias autorizações dos reguladores.