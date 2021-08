Vírus tira valor às marcas, mas cerveja escapa

A pandemia afetou a atividade da generalidade das empresas, pelo que o seu impacto se faz notar no valor das marcas. Contudo, as cervejeiras Super Bock e Sagres quebram a tendência e disparam mesmo no respetivo valor.

Vírus tira valor às marcas, mas cerveja escapa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.