Negócios com opinião reforçada

Pedro Brinca nasceu em Cascais, é casado e tem uma filha. É Professor Auxiliar com Agregação de Economia na Nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa, Investigador Associado da Universidade de Oslo e Professor Convidado da Universidade de Edimburgo. Faz parte do Conselho Consultivo da Formação de Executivos da Nova SBE e, no âmbito de formação de executivos leciona conteúdos de Economia para Gestores.A sua visão sobre a economia do país, mensalmente, às terças-feiras.Margarida Balseiro Lopes tem 31 anos e é atualmente deputada à Assembleia da República eleita pelo PSD. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa e mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica. Entre 2012 e 2015, foi consultora fiscal numa empresa multinacional de auditoria e consultoria. No âmbito da atividade política que desenvolve foi também presidente da JSD entre 2018 e 2020.A análise apurada da política e da sociedade, mensalmente, às terças-feiras.Vive em Madrid e é cofundador da Bridgewhat, uma start-up centrada no nicho de crescimento empresarial a nível ibérico, e partner da TwinPikes. Foi CEO da Capgemini em Portugal e em Espanha, Grupo onde entrou em 2001. Antes, trabalhou para a Roland Berger e Banco Finantia e foi Diretor-Geral do Grupo Vidago. É doutorado (PhD) em Administração e Gestão de Empresas pela Nottingham Trent University, MBA pela UCLouvain, licenciado em Gestão (UCP) e em Direito, e mestre em Filosofia. Publicou oito livros sobre temas relacionados com negócios e estratégia, tendo lecionado em várias universidades portuguesas e espanholas.A visão sobre a gestão empresarial e os negócios, mensalmente às quintas-feiras.O olhar sobre a política mundial e a geoestratégia, quinzenalmente, às quartas-feiras.É oficial da Marinha Portuguesa, com o posto de capitão-de-mar-e-guerra. Foi chefe dos serviços de armas e eletrónica de diversos navios da Armada, conselheiro do Embaixador de Portugal junto da NATO, em Bruxelas, e chefe da Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Armada. É o assessor do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Licenciado em Ciências Militares Navais pela Escola Naval, possui um MBA pela Nova SBE, onde é professor da cadeira de Risk and Crisis Management do Mestrado em Gestão.É oficial da Marinha Portuguesa, com o posto de capitão-de-mar-e-guerra. Comandou a lancha rápida de fiscalização Dragão e o navio escola Sagres. Possui o mestrado e o doutoramento em Navegação, ambos pela Universidade de Nottingham (Reino Unido). Em 2008, recebeu de Sua Alteza Real o Duque de Edimburgo, o título de Fellow of the Royal Institute of Navigation. Já publicou (como autor, coautor ou coordenador) sete livros, bem como numerosos artigos científicos e técnicos em revistas estrangeiras e nacionais, pelos quais já recebeu diversos prémios.Semanalmente, às quartas-feiras, trazemos-lhe o olhar dos principais gestores e administradores nacionais, em parceria com o Fórum dos Administradores e Gestores de Empresas (FAE). Na estreia, a análise do presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell.Ao longo da semana, a análise de alguns dos mais reputados economistas mundiais, como Nouriel Roubini, Keneth Rogoff, Robert Skidelsky ou Mariana Mazzucatto sobre os temas que dominam a atualidade. Opinião de relevo e em exclusivo em Portugal no Jornal de Negócios.