Direito de resposta de Paulo Malo

Artigo Publicado no Jornal de Negócio na edição de 12 de julho de 2022, "Malo Clinic ‘segura’ nova vida com meia dúzia de clínicas em Portugal e uma na Polónia".

"Direito de Resposta:





1. É falso que a Malo Clinic tenha passado para as mãos do Fundo Atena no âmbito de um Processo Especial de Revitalização (PER). Na realidade a 24 de maio de 2019, sem meu prévio conhecimento ou acordo, o Novo Banco, vendeu a totalidade do Capital Social da Sociedade Malo Clinic à Sociedade Risus Value, entidade detida pela Atena Equity Partners que, imediatamente, sem convocatória ou qualquer aviso ao Conselho de Administração então em exercício (que eu integrava) destituiu todos os seus membros e nomeou outros.

Meses mais tarde, foi esta nova estrutura acionista e Administração da Malo Clinic que apresentou um PER, em cujo âmbito o Novo Banco aceitou conceder-lhe um perdão de 50% do crédito de que era titular (quando meses antes havia recusado os vários pedidos de restruturação da dívida, feitos pela anterior Administração, presidida por mim) e os credores comuns foram sujeitos a um corte de 90% dos seus créditos.

2. É falso que a técnica All-on-4 tenha sido desenvolvida pela equipa da Malo Clinic. Esta técnica foi desenvolvida por mim entre 1993 e 1996 e publicada mais tarde. A Malo Clinic não existia nessa altura.

3. É falso que a Malo Clinic tenha mais de 100 artigos científicos e 5 patentes. Cerca de 100 artigos são da minha autoria e foram publicados internacionalmente, por mim, como se poderá consultar.

4. É falso que a Malo Clinic Tenha 5 patentes. As patentes são minhas e encontram-se registadas nos USA.

Entristece-me que um jornal de prestígio tenha publicado uma entrevista com tanta informação falsa, que facilmente poderia ter sido confirmada, pois é de conhecimento público. Nesta entrevista a verdade e o respeito por mim, inventor destas técnicas e patentes foram eliminados, de forma grosseira e sem pudor".