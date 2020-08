Altice Portugal deseja "rápida introdução de mais canais" na TDT

Questionada sobre o ponto de situação do aumento da oferta de canais na TDT, processo que está suspenso, fonte oficial da Altice Portugal disse que "não existe qualquer limitação técnica, antes pelo contrário"."Na verdade, aguardamos e desejamos a rápida introdução de mais canais", prosseguiu a mesma fonte."Mais de quatro anos volvidos desde a publicação da RCM 37-C/2016, ainda se aguarda a abertura de concurso público para o licenciamento dos dois novos canais de televisão, o que defrauda as expectativas inicialmente avançadas pela tutela", conclui fonte oficial da dona da Meo.Numa audição regimental na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, em 21 de julho, quando questionada sobre o concurso para canais na TDT, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, referiu que o processo tinha sido suspenso, na sequência de "um sobressalto com uma declaração da Altice relativamente à questão da infraestrutura"."Neste momento, o ponto de situação é retomar a TDT e fazê-lo no quadro da revisão estratégica do contrato da RTP e também da Lusa", prosseguiu a governante, na altura.