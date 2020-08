Migração da TDT recomeça esta semana em Portalegre, Castelo Branco e Santarém

O processo de migração da rede de televisão digital terrestre (TDT) recomeça esta quarta-feira, dia 12 de Agosto, com a alteração de 28 emissores nos distritos de Portalegre, Castelo Branco e Santarém, confirmou a Anacom em comunicado.



No caso do distrito de Portalegre, quem recebe atualmente o sinal através do emissor de S. Mamede, em Portalegre, o regulador esclarece que "não será afetado por este processo, pois este emissor não mudará de frequência". Aliás, as pessoas saberão que foram abrangidas pelo processo de migração dos emissores se a sua televisão ficar sem imagem.





O processo de migração da rede de TDT arrancou a 7 de fevereiro deste ano. Porém, devido à pandemia, foi suspenso a 13 de março.Até ao momento "mudaram de frequência 63 emissores, de uma rede que é constituída por 243 emissores" . A mudança dos restantes 180 emissores que ainda terão que ser alterados vai decorrer até ao dia 18 de dezembro, data em que previsivelmente este processo ficará concluído, recorda a Anacom.A suspensão do processo de migração da rede de TDT tem como consequência o adiamento, da data de libertação da faixa dos 700 MHz, anteriormente prevista para 30 de junho de 2020 conforme estabelecido no Roteiro Nacional. O que implica o atraso da implementação do 5G em Portugal.Para informar a população impactada nesta fase, a entidade liderada por Cadete de Matos divulgou informação relativa às mudanças na TDT através de uma carta e de um folheto entregue em casa de todas as pessoas, que resume a informação relevante para se adaptarem a este processo de mudança. Além disso, criou uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), que funciona todos os dias entre as 9h e as 22h, para o qual as pessoas poderão ligar para esclarecer dúvidas e obter apoio na sintonia da sua televisão.