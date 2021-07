Grupo de Vila Real “engenha” aquisições para faturar 15 milhões

A NRV - Norvia Consultores de Engenharia fechou a aquisição de duas empresas – a Elsamex Portugal e a LCW Consult – que acrescentam 50 trabalhadores e 3,5 milhões de euros ao volume de negócios do grupo de Vila Real, que assim reforça a atuação nas áreas de hidráulica, estruturas especiais (pontes e viadutos) e geotecnia.

Fundada em 1987, a consultora de engenharia que tem escritórios em Vila Real, Lisboa, Funchal e Ponta Delgada, além de subsidiárias e estruturas locais em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Senegal e presença no Médio Oriente, passa a empregar 200 pessoas e estima chegar ao final de 2021 com uma faturação na ordem dos 15 milhões de euros.

"Estas aquisições vêm dar continuidade a um percurso de crescimento ao longo de mais de 30 anos num sólido trabalho de equipa. Hoje somos uma referência maior no mercado nacional da consultoria em engenharia e temos uma posição de relevo em áreas críticas que nos permite responder de uma forma abrangente e global aos grandes projetos do futuro próximo", frisa Tomás Espírito Santo, presidente executivo da NRV.





Citado numa nota enviada às redações esta segunda-feira, 19 de julho, sem detalhar o montante destas aquisições, o gestor do grupo nortenho, que diz ter atualmente em curso mais de 300 projetos de engenharia, salienta a relação anterior com estas empresas e o conhecimento mútuo das equipas como "critérios base para [ter considerado] estas oportunidades".



O que fazem as novas empresas do grupo?





Apontada como uma empresa de referência no mercado português na área das pontes, obras hidráulicas e barragens, a LCW Consult, com sede em Lisboa, tem no portefólio várias obras de relevo, como é o caso do Viaduto do Corgo, que é o mais alto da Península Ibérica e um dos maiores da Europa.

Já a Elsamex Portugal, até agora filial e participada do grupo espanhol especializado em manutenção rodoviária, passa a operar com a marca Geovia. Vai ser totalmente integrada na estrutura dos novos donos, com quem já colaborava nas áreas de geotecnia e de auscultação e monitorização de pavimentos.

200 Trabalhadores O grupo Norvia emprega agora cerca de duas centenas de pessoas nas empresas localizadas em Portugal, Cabo Verde, Senegal, Angola e Moçambique.





Após estas aquisições, no mercado nacional o Grupo Norvia passa a englobar a NRV (empresa-mãe), a NRV Madeira (sede no Funchal), a MSW (obras marítimas e portuárias), a Geovia (geotecnia, fundações especiais e túneis) e a LCW (pontes, obras hidráulicas e barragens). No estrangeiro tem a NRV Cabo Verde (Praia), a NRV Norvia WA (com sede em Dakar, é a base da operação na África Ocidental), a NRV Angola (Luanda) e a NRV Moçambique (Maputo).

(Notícia atualizada às 10:20 com mais informações sobre as empresas adquiridas)