Portugal leva algas, ervas e vinho para Las Vegas

Algas e sal marinho de Aveiro, azeite biológico de Trás-os-Montes, mel das montanhas do Vale do Côa, ervas aromáticas e medicinais plantadas em Gaia e vinhos do Douro, Porto e Alentejo. Este é o "menu" português que será servido nos próximos três dias no Centro de Convenções Mandalay Bay, em Las Vegas.

Numa ação paralela à feira de moda Magic Las Vegas, onde também vão estar fabricantes nacionais de vestuário, meias e roupa de cama, cinco empresas do ramo agroalimentar vão expor, dar a provar e fazer "masterclasses" com os seus artigos gastronómicos de 5 a 7 de fevereiro. Algaplus, Occidens, Cantinho das Aromáticas, 5 bagos, Viteno, Porto Reccua e Herdade da Rocha são os produtores que participam nesta ação integrada no projeto Portugal Tasting, organizado pela AGAVI - Associação para a Promoção da Gastronomia, Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade. Criada em outubro de 2010 e presidida por António de Souza-Cardoso, esta associação empresarial sem fins lucrativos tem no calendário das próximas semanas ações de promoção internacional em S. Tomé e Príncipe (de 21 a 24 de fevereiro no hotel Pestana) e a participação no Salón Gourmet de Madrid, de 30 de março a 2 de abril.