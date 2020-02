Missão têxtil estreia AEP em Los Angeles e Las Vegas

Depois de organizar missões empresariais e participações em feiras em Miami, Nova Iorque ou Chicago, a Associação Empresarial de Portugal (AEP) vai estrear-se esta semana em Los Angeles e Las Vegas, na costa oeste dos Estados Unidos.

A primeira experiência nestas áreas geográficas será feita com um grupo de empresas do setor têxtil: Dune Bleue (Famalicão), dedicada às meias técnicas; a J. Caetano & Filhas (Paredes), que faz confeção de vestuário; e a António Salgado (Guimarães), produtora de têxteis-lar.

A 4 e 5 de fevereiro, as três firmas nortenhas vão reunir-se com entidades e empresas locais, rumando a 6 de fevereiro à feira de moda Magic Las Vegas, onde marcam presença algumas das maiores marcas internacionais e poderão contactar com compradores e retalhistas.

Como o Negócios noticiou em dezembro, a AEP reforçou os seus quadros executivos com a contratação do antigo diretor-geral da associação dos industriais do têxtil e vestuário, Paulo Vaz, que no arranque de 2020 passou a dirigir a área de negócio deste organismo com sede em Matosinhos.

Quase 230 empresas viajaram em 2019

No ano passado, a associação empresarial presidida por Luís Miguel Ribeiro desde a morte de Paulo Nunes de Almeida envolveu um total de 229 empresas no programa para a internacionalização das empresas portuguesas, que teve 33 ações (missões empresariais, feiras e missões empresariais inversas) em três dezenas de mercados externos.

Enquadrado no projeto BOW - Business on the Way, desenvolvido pela área internacional da AEP no âmbito do Portugal 2020 e do Compete 2020, o calendário para 2020 prevê novamente a passagem por 30 países diferentes, num total de 36 ações: 19 feiras, 15 missões externas e duas missões inversas.

Apresentando-se como o maior operador privado de apoio ao processo de internacionalização das empresas portuguesas, a AEP começou a realizar ações deste género, de forma sistemática, no início dos anos 1990, calculando ter já organizado mais de 500 ações em mercados externos, de forma autónoma ou em parceria com outras entidades.