23 startups portuguesas concorrem ao Fundo de Empreendedores da Fundação Repsol

O Fundo de Empreendedores da Fundação Repsol, um programa de aceleração que apoia startups que contribuem para a transição energética, recebeu 649 projetos de candidatura. Destes, 23 dizem respeito a startups portuguesas. Ou seja, 3,5% dos projetos em concurso são portugueses, uma participação que aumentou 28% face ao ano anterior.

O aumento da participação portuguesa terá estado relacionado com a deslocação de um grupo de representantes do fundo a Portugal, em fevereiro, para reuniões com representantes da Repsol no país e com diferentes protagonistas do empreendedorismo e inovação, refere a Fundação. Já em novembro alguns representantes do Fundo tinham estado presentes na Web Summit.

O processo de seleção estará concluído em julho de 2019, quando serão conhecidas as candidaturas vencedoras.

Nesta oitava edição, o número global de candidatos aumentou 78%, sendo que se destacam as participações de entidades dos Estados Unidos (62), Reino Unido (42) e Canadá (25). A grande maioria das candidaturas chegou de Espanha: 329 projetos. Os restantes candidatos provêm de outros 56 países.

As candidaturas estiveram repartidas de forma homogénea pelas seis temáticas do concurso. Contudo, destaca-se o aumento de 82% face a 2018 de candidaturas relacionadas com novas tecnologias para a indústria do petróleo e gás e de 43% de novos materiais.

Aumentaram também as candidaturas relacionadas com economia circular e biotech (31%) e digitalização e mobilidade avançada (16%).

O programa de aceleração terá início no próximo mês de outubro. Para ajudar as startups vencedoras, a Fundação Repsol vai oferecer, durante um ano, até 144 mil euros. Com este montante, as entidades poderão desenvolver os seus projetos de inovação para uma transição energética mais sustentável. A Fundação Repsol oferece também assessoria técnica e empresarial e formação em gestão empresarial, temas legais e marketing.

Desde o arranque deste fundo, a Fundação Repsol já apoiou mais de 48 startups, das quais três startups portuguesas: os projectos Inanoenergy, C2C-Newcap e FuelSave.