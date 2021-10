Corkbrick Europe desafia jovens para maratona de criatividade e há "royalties" para os melhores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Corkbrick Europe está a desafiar jovens criadores a participarem numa maratona de criatividade que vai premiar as melhores propostas de mobiliário conseguidas através dos blocos de cortiça que a start-up portuguesa desenvolveu e que, ao funcionar como peças de lego, permitem criar qualquer tipo de estrutura sem recurso a ferramentas, parafusos ou cola.





As 18 melhores soluções, construídas a partir do sistema patenteado da start-up portuguesa, vão ser colocadas na loja online, com os autores a terem direito a 3,78% de "royalties" por cada venda efetuada.





O desafio acontece sob a forma de uma série de "maratonas" que vão percorrer várias cidades europeias, com a primeira a arrancar em Vila Nova de Gaia, no Porto.





A primeira maratona vai ter lugar entre 22 e 24 de outubro, na WOW – World of Wine.



As inscrições podem ser feitas através do portal http://marathonwow.corkbrick.com .