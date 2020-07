Google e portuguesa Indico lançam acelerador com 12 milhões

A sociedade de capital de risco portuguesa Indico Capital Partners tem até 12 milhões de euros para investir nas start-ups que foram selecionadas para integrar o acelerador em parceria com a Google.



"A quantidade de candidaturas revelou que havia falta de capital dedicado a esta fase inicial de desenvolvimento de startups e temos 6 empresas com muito potencial porque representam áreas em franco crescimento à escala mundial.", comenta o managing general partner da Indico, Stephan Morais.As empresas já estão a ser preparadas para o programa de aceleração conjunto com a Google for Startups, que vai decorrer durante os próximos 6 meses, sendo que a incubação no escritório da Indico prolonga-se até junho de 2021. Para ajudar ao arranque, cada uma vai receber 100.000 de investimento do novo fundo.Este novo fundo soma-se ao fundo lançado em janeiro de 2019, de 54 milhões de euros, do qual a Indico já investiu mais de 22 milhões de euros. Até à data as 10 empresas da Indico já angariaram mais de 255 milhões de euros.As start-ups que ganharam a corrida ao fundo e que se preparam agora para a maratona possuem áreas de negócio bastante variadas. Metade, são lideradas por mulheres.Na linha de melhorar a vida das empresas, foram selecionadas a InnovationCast e a Skoach. A primeira tem um software que cria pontes entre os membros de uma empresa para co-criarem ideias e torna-las realidade. A segunda, quer alinhar equipas com a visão de cultura das suas empresas, através também de um software próprio.A abrir o apetite dos investidores seguem a APiS, que se dedica à gestão e monitorização remota de colmeias, aumento a produção de mel e polinização, e a Onalytics, que gere a logística e a qualidade de barris de cerveja.A Modatta é um marketplace de serviços baseados em dados pessoais, que transfere aos utilizadores total controlo sobre os seus dados para criação de relações relevantes com as suas marcas preferidas e, finalmente, a Playbox, uma plataforma interativa para casais que "torna a relação ainda mais íntima e divertida", explica a Indico.