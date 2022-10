360imprimir.pt avança para semana de quatro dias e aumenta salários

A 360imprimir.pt vai adotar a partir desta quinta-feira o modelo da semana de quatro dias de trabalho, informou a empresa em comunicado.



Esta decisão surge depois de a tecnológica portuguesa ter encerrado os seus escritórios em Lisboa e em Braga, passando a adotar o trabalho remoto.

Leia Também Produtividade: o calcanhar de Aquiles da economia portuguesa

"O modelo de 36 horas de trabalho em quatro dias por semana será implementado de forma experimental, tendo a empresa assumido um piloto de dois anos. A adesão é voluntária e a aceitação tem sido um êxito, com a adesão quase total dos seus colaboradores a este novo modelo pioneiro em Portugal", informa a companhia.



O modelo será, no entanto, adaptado para os funcionários que trabalham no atendimento ao cliente. Assim, 30% do pessoal vai beneficiar de três dias de descanso (não seguidos), através de um sistema de rotatividade do dia de folga extra.

Leia Também Testes à semana de quatro dias ainda serão discutidos com os parceiros sociais

Na prática, segundo as contas da empresa, "haverá uma redução de 17% dos dias de trabalho por ano, para 186 dias, e uma redução das horas de trabalho de 7%, para as 1672 horas".



Esta medida implica ainda um aumento do salário, através de um ajuste no subsídio de refeição.

Leia Também Patrões e sindicatos consideram que semana de quatro dias não é prioridade

Durante estes dois anos, a tecnológica irá contar com a Deloitte para estudar o impacto real da medida, sendo depois publicado um "Barómetro Trimestral".

"Esta decisão é o resultado de meses de estudo, com um cuidadoso desenho de um modelo que acreditamos salvaguardar os interesses de todas as partes. Acreditamos ainda que a nossa partilha trimestral dos impactos do modelo em todas as variáveis de negócio e pessoas ajudará gestores e pessoas a acelerar aquele que acreditamos ser o futuro modelo de trabalho", explica Sérgio Vieira, CEO da 360imprimir.pt.