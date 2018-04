63 mil utilizadores em Portugal podem ter sido afectados pelo uso indevido de dados

A utilização indevida de dados pessoais por parte da Cambridge Analytica poderá ter afectado um máximo de 63 mil utilizadores em Portugal, avança o Expresso esta quinta-feira, 5 de Abril.





Isto porque cerca de 15 pessoas no país fizeram o download da aplicação "thisisyourdigitallife", o que permitiu à empresa britânica de consultoria política alcançar até 63.080 perfis, segundo estima o Facebook.