Uso indevido de dados do Facebook abarcou 87 milhões de utilizadores

A empresa que gere o Facebook, co-fundada e presidida por Mark Zuckerberg, veio hoje dizer que a empresa de consultoria política Cambridge Analytica poderá ter feito um uso impróprio dos dados de 87 milhões de utilizadores da rede social – a maioria dos quais a viver nos EUA, refere a Bloomberg citando a tecnológica californiana.

Esta informação eleva assim o número inicialmente avançado de que seria de 50 milhões o número de utilizadores cujos dados terão sido analisados pela consultora britânica sem o consentimento dos mesmos.





Recorde-se que Zuckerberg tem estado debaixo de fogo – e no próximo dia 11 estará perante o Congresso norte-americano para se pronunciar sobre a questão da protecção de dados – depois de ter sido avançado que houve uma possível violação da privacidade dos utilizadores da rede social, já que a consultora britânica Cambridge Analytica terá feito um uso indevido desses dados [através de uma aplicação pela qual descarregavam informação].





As acções do Facebook têm estado a sofrer com esta crise reputacional e têm pressionado fortemente todo o sector tecnológico nas bolsas.

A Cambridge Analytica esteve ligada à campanha presidencial de Donald Trump e terá ajudado a personalizar propaganda em função do perfil dos utilizadores. Mais recentemente, foi também associada à campanha pelo Brexit no Reino Unido – de Junho de 2016.







(notícia actualizada às 20:34)